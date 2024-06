Tentano il furto dal tabaccaio, fallisce il piano

Tentato il furto dal tabaccaio, è successo a Cerro Maggiore.

Tentano il furto dal tabaccaio

Hanno provato a intrufolarsi nel negozio di tabacchi ma non ce l'hanno fatta. E' quanto accaduto due notti fa a Cerro Maggiore. I ladri, agendo nel buio, avevano infatti puntato dritto al tabaccaio che si trova in via San Giovanni: qui hanno cercato di forzare o tagliare la porta di ingresso, per poi cercare di entrare nel negozio. Ma non ce l'hanno fatta.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno cercando di rintracciare i responsabili.