Tentano il furto all'Istituto Torno

Istituto Torno, tentato furto nella notte

L'allarme è suonato nel cuore della notte, intorno alle 2. Il motivo? La porta posteriore del plesso scolastico spalancata. E' quanto accaduto questa notte all'Istituto Torno di Castano Primo. Possibile che qualcuno si sia dimenticato di chiuderla durante la chiusura del plesso il giorno precedente? Molto improbabile. Per questo infatti i Carabinieri della Compagnia di Legnano stanno indagando per tentato furto commesso nella scuola che si trova in Piazza don Milani.

Il sopralluogo

La centrale dei Carabinieri ha subito inviato sul posto una pattuglia. I militari, insieme alla dirigenza scolastica, hanno effettuato un sopralluogo visitando tutti gli spazi interni della scuola: non mancava nulla e tutto era al suo posto. L'ipotesi più verosimile è che i ladri, una volta aperta la porta, siano stati magari disturbati da qualcosa e abbiano evitato di proseguire nel loro colpo, dandosela a gambe levate.