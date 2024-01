Tentativo di furto nella chiesa di Santa Gianna Beretta Molla di Pontenuovo a Magenta.

Tentano di rubare una campana in chiesa, il parroco: "Saranno stati juventini"

I ladri nella giornata di giovedì 18 gennaio hanno tentato di rubare la campana di bronzo della chiesetta. Colpo sfumato, probabilmente per il peso della campana.

I ladri infatti l'avrebbero lasciata agganciata ad una scala in attesa probabilmente di tornare in un momento successivo per completare definitivamente il colpo.

I topi d'appartamento molto probabilmente sono stati spinti a rubare la campana per poterla poi rivendere sfruttando il prezzo del pregiato materiale.

Le parole di don Giuseppe

Sul tentato furto è intervenuto anche il parroco di Magenta, don Giuseppe Marinoni che ha cercato di sdrammatizzare la situazione con una battuta a sfondo calcistico. È infatti risaputa la passione del sacerdote per il calcio ed in particolare il suo tifo per l'Inter.