Tentano di rubare una betoniera, arrestati un 30enne e un 20enne

Hanno commesso un furto in un cantiere edile, ma sono stati individuati e arrestati.

Tentato di rubare una betoniera, arrestati

Questa notte a Senago, i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato per concorso in furto aggravato un 33enne rumeno e un 20enne ucraino. Alle 23.30 circa di ieri sera, dopo essersi introdotti all’interno di un cantiere edile allestito in via Gramsci a Senago, i due soggetti hanno tentato di asportare una betoniera senza tuttavia portare a termine l'azione delittuosa allarmati e messi in fuga dall’intervento dei militari.

Fermati nelle vie vicine a bordo di un furgone

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare nelle vie limitrofe i malfattori a bordo di un furgone con il quale stavano tentando la fuga. Gli arrestati sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza del Comando di Rho, in attesa di giudizio direttissimo.