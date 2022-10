Tentano di rubare in un box: arrestato un 18enne

Tentano di rubare all'interno di un box a Vittuone, ma i Carabinieri li sorprendono e arrestano un 18enne.

Tentano di rubare in un box: cos'è successo a Vittuone

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 - intorno alle 3.30 -, a Vittuone, i Carabinieri della Stazione di Sedriano hanno sorpreso tre persone mentre stavano cenrcando di rubare all'interno di un box condominiale in via Gramsci. I tre individui stavano scassinando la porta del garage, ma l'arrivo dei militari li ha fermati.

L'arresto

Due delle persone si sono date alla fuga, mentre gli uomini dell'Arma sono riusciti ad arrestare per tentato furto aggravato in cncorso il terzo individuo: un 18enne italiano con precedenti di polizia. Il 18enne è stato perquisito e i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di tre grimaldelli utilizzati per lo scasso.