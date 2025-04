Tentano di rubare i cavi di rame, Carabinieri sventano il furto...e il blackout

Tentano di rubare i cavi di rame a Nerviano, i Carabinieri sventano il furto e il blackout della zona.

Tentano il furto di rame dal pozzetto

Il loro obiettivo era quello di "strappare" via i cavi di rame che si trovavano nel pozzetto lungo la strada. E scappare. Per questo sono arrivati sul posto con un furgone, che hanno attaccato al pozzetto stesso, sotto il quale vi erano i cavi che volevano portarsi via. Questo il piano dei ladri che l'altra notte hanno cercato di colpire in via Canova, nel parcheggio del centro commerciale "Risparmio casa".

L'arrivo dei Carabinieri

Ma intorno alle 3 ecco che i Carabinieri della Stazione di Nerviano - impegnati in un controllo del territorio - hanno notato quel furgone. I ladri se la sono così data a gambe levate, lasciando il mezzo sul posto. I militari hanno trovato così il pozzetto "legato" al furgone: partendo, i ladri avrebbero "strappato" via i cavi. Piano sventato, altrimenti ci sarebbe stato anche un blackout di tutta la zona.