Tentano di far saltare il bancomat

Attraverso l’utilizzo di un gas, hanno cercato di far esplodere il bancomat posizionato nella filiale bancaria di via Garibaldini 5 a Settimo Milanese per rubarlo.

Botto nella notte

Risveglio pauroso per numerosi cittadini di Settimo quello di domenica mattina. All’alba del 14 aprile, infatti, malviventi hanno cercato di asportare mediante l’utilizzo di gas il bancomat della banca Bnl Paribas. Il botto causato dal tentativo di furto ha allertato diverse persone, svegliate di soprassalto pochi minuti dopo le cinque e un quarto del mattino.

Bancomat

Sul posto sono sopraggiunte in breve tempo le pattuglie dei carabinieri in servizio. Il tentativo di furto non è andato a buon fine: i ladri non sono riusciti ad asportare nulla. Le indagini delle Forze dell’ordine sono in corso.