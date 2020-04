Tenta di uccide la moglie 80enne a martellate in testa: donna gravissima in ospedale.

L’allarme al 112 è scattato questa mattina, mercoledì 29 aprile, intorno alle 6.30 da via 1 maggio a Buccinasco, da alcuni vicini svegliati dalle grida che arrivavano da un appartamento. Appena entrati in casa, i sanitari hanno trovato una donna, L.S. di 82 anni, con una profonda ferita alla testa, altri traumi al volto e una frattura al polso. L’uomo, C.L.M. di 88 anni, l’aveva colpita con un martello per poi usare lo stesso attrezzo per colpire se stesso, tentando di uccidersi. L’uomo, con disturbi mentali dovuti a una malattia pregressa, ha quindi provato a uccidere la moglie prendendola a martellate in testa, per poi ferirsi anche lui.

Donna gravissima in ospedale

Immediato il trasporto in ospedale della donna, in codice rosso, e dell’uomo, ferito in maniera meno grave. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Corsico che stanno facendo luce su ogni dettaglio della vicenda.

