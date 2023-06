Tenta di togliersi la vita con il gas di scarico dell'auto: salvato dai Carabinieri

Tenta di togliersi la vita con il gas di scarico dell'auto in via delle Industrie ad Arese: salvato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di martedì i carabinieri di Arese hanno sventato un tentato suicidio.

Protagonista del drammatico gesto un uomo di 53 anni che ha tentato di togliersi la vita in via delle Industrie, zona industriale nella parte periferica della città. Intorno alle 19 una pattuglia dei Carabinieri di passaggio in viale delle Industrie ha notato sul ciglio della strada un’automobile con i finestrini chiusi e un tubo.

La presenza di quest’ultimo ha insospettito i militari che si sono prontamente accostarsi alla vettura. Hanno così scoperto che quel tubo immetteva nell’automobile il gas di scarico prodotto dal motore.

A quel punto sono intervenuti: il 53enne è stato estratto dall’abitacolo e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Salvini di Garbagnate Milanese.

Non si conoscono le origini del drammatico gesto.