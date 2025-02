E' finito in carcere un 20enne marocchino che ha tentato di scappare e poi accoltellare dei Carabinieri a Legnano che lo avevano fermato per un controllo.

Tenta di scappare e accoltellare i Carabinieri: arrestato 20enne

La Polizia di Stato di Legnano ha arrestato un cittadino marocchino di 20 anni, irregolare con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Martedì, gli agenti del commissariato Legnano a seguito di un’attività contro lo spaccio di droga hanno fermato per un controllo il 20enne che alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare, per poi tentare di colpirli con un coltello.

A seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Busto Arsizio, per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa di processo.