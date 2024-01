Un uomo di 50 anni, libico, è stato arrestato ieri, 29 gennaio, dai carabinieri ad Arese dopo aver infranto il vetro di un fuoristrada Hummer.

Tenta di rubare un'auto con un ascia: arrestato

È stato il padrone del fuoristrada a sentire il rumore e a dare l'allarme, come riportato da Ansa. Quando sono arrivati i militari l'uomo è stato trovato in possesso di un'ascia. È stato quindi arrestato per il possesso dell'arma oltre che per tentato furto.