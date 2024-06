Tenta di rubare su un'auto: arrestato

Tenta di rubare su un'auto a Cerro Maggiore, arrestato.

Ha tentato di rubare all'interno di un'auto, poi si è scagliato contro i Carabinieri. Serata movimentata quella di sabato 15 giugno 2024 in via Morganti a Cerro Maggiore, zona che si trova alle spalle del McDonalds di Viale Cadorna a Legnano. E' qui che, intorno alle 21, un 31enne marocchino, senza fissa dimora, è stato notato mentre stava rovistando all'interno dell'auto di una donna, vettura che era parcheggiata lungo la via.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore che l'hanno bloccato. L'uomo ha dato inizio ad una colluttazione con i militari in quanto voleva opporsi all'intervento degli uomini dell'Arma, bloccato è stato arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni.