Tenta di rubare le offerte durante la Messa

Un tentativo di furto nella chiesa di Busto Garolfo. Ad accompagnare la ripresa delle celebrazioni dopo lo stop per il Coronavirus, uno strano (e imbarazzante) avvenimento è stato notato nella chiesa parrocchiale bustese.

Durante la Messa mattutina delle 7, ieri, giovedì 29 maggio, una signora – il cui volto era coperto da una mascherina – è stata “beccata” mentre cercava di rubare le offerte dei fedeli, posizionate all’ingresso.

La donna, secondo quanto raccontato dal sacerdote, Emanuele Tempesta, si aggirava nei pressi dell’ingresso della chiesa – dove si trovano i gel igienizzanti e il contenitore delle offerte – e ha allungato la mano verso le monete per tentare il “colpo”, per poi ritirarla subito dopo, quando lo stesso don Emanuele ha fermato la celebrazione per riprenderla davanti a tutti. A quel punto, l’aspirante ladra ha lasciato il “bottino” e si è data alla fuga.

“Un fatto gravissimo”, secondo Tempesta, soprattutto considerando il momento storico che stiamo vivendo.

La protagonista della vicenda sarebbe già nota ai cittadini per altre strane abitudini, come il girovagare per le vie del paese per suonare campanelli e citofoni.

