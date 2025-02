Tenta di "rubare" l'auto della madre, bloccato con il taser

Prende l'auto della madre e poi scappa, bloccato dai Carabinieri col taser: è successo Villa Cortese.

Tenta di "rubare" l'auto della madre

Ha preso l'auto della madre. Seminando poi il caos. E' quello che è successo nella notte di domenica 16 febbraio 2025 a Villa Cortese. E' qui che un 45enne, residente in paese, ubriaco, aveva deciso di mettersi alla guida della vettura di proprietà della madre. Ha aperto la portiera e messo in moto. La donna, che in quel momento si trovava in Liguria, ha ricevuto una notifica sul suo cellulare grazie all'impianto di localizzazione gps del veicolo: ha visto infatti che la sua vettura era in movimento. Ha pensato a dei ladri che la stavano portando via ma, sapendo che il figlio non era nuovo al mettersi nei guai, ha chiesto al marito di andare a dare un'occhiata. L'uomo, che si trovava a Legnano, è andato quindi a Villa Cortese, sorprendendo il 45enne alla guida. Ha cercato di farlo desistere, chiamando nel frattempo i Carabinieri.

L'intervento

Il 45enne, dal canto suo, è sceso dall'auto lasciando la macchina col motore accesso. Ma ha anche iniziato a inveire contro il padre e contro i Carabinieri che sono stati costretti a usare contro di lui il taser, stendendolo a terra. Il 45enne è stato denunciato a piede libero per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.