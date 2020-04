Tenta di rubare la spesa per sfamare la sua famiglia. Il vigile gliela paga

E’ successo al Conad di Trezzo

Tenta di rubare la spesa per sfamare la famiglia

Umanità e buon senso ai tempi del Coronavirus. E’ stato davvero un bel gesto quello compiuto mercoledì 1 aprile 2020 dal capopattuglia della Polizia Locale trezzese, il vice commissario Domenico Giove, e dal direttore del Conad di via Mazzini che si sono trovati di fronte a un padre che aveva tentato di rubare la spesa per sfamare la sua famiglia. Da un lato il direttore del punto vendita ha rinunciato a sporgere querela, mentre dall’altro il vice commissario, identificato l’uomo che avendo perso la casa e il lavoro tempo fa non aveva il denaro per acquistare ciò che aveva preso, ha messo mano al portafoglio e ha pagato la spesa di tasca sua. L’uomo è stato quindi segnalato ai Servizi sociali per fargli fornire l’assistenza necessaria.