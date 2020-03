Tenta di rifarsi il guardaroba senza pagare: arrestata. E’ accaduto mercoledì 3 marzo a Vittuone, nel corso di un servizio perlustrativo, quando i militari della stazione dei Carabinieri di Sedriano sono intervenuti all’interno del centro commerciale “Il Destriero”.

Una rom nei guai

Su richiesta del personale addetto alla vigilanza, i militari sono intervenuti e hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato, R. B., italiana del 1994, residente in provincia di Novara in un campo nomadi, nubile, nullafacente e pregiudicata.

Tenta di rifarsi il guardaroa senza pagare: arrestata

La donna ha tentato di far sparire vari capi abbigliamento del valore complessivo di 240 euro dai negozi Calzedonia, Tezenis e H&M. Arrestata, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza sedrianesi in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

TORNA ALLA HOME PAGE