Tenta di fermare lite tra fidanzati: anziano aggredito e derubato

Tenta di bloccare una lite tra due fidanzati ma viene aggredito e derubato: è successo a un anziano nel centro di Canegrate.

Tentato di bloccare lite tra fidanzati, momenti di paura

I due fidanzati stavano litigando animatamente nel pieno centro cittadino. Quando l'anziano è passato di lì ha cercato di farli smettere: ma è stato aggredito e derubato. E' quanto successo la sera di ieri, giovedì 8 luglio 2021, a Canegrate. Intorno alle 19 la coppia stava discutendo in maniera violenta. Proprio in quegli istanti stava passando di lì un pensionato che ha cercato di convincere i due a smetterla.

La violenza e l'arresto

Ma il ragazzo è andato su tutte le furie: ha strappato via il giubbotto dell'uomo, giubbotto nel quale vi erano il telefonino e le chiavi della vittima. Per poi scappare.

Subito è partita la chiamata al 112 e sul posto è arrivata la pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri. Il giovane è stato trovato con la refurtiva. E con anche 9 grammi di hashish. Per lui è scattato l'arresto per furto con strappo ed è stato segnalato per la sostanza stupefacente.