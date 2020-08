Tenta di allacciarsi alla colonnina dell’elettricità ma resta folgorato, muore 28enne

Non ce l’ha fatta il 28enne rimasto folgorato poco dopo le 13.30 di oggi, 26 agosto, mentre cercava di allacciarsi alla colonnina dell’elettricità nel campo dietro l’area feste di Ghisalba, nella Bergamasca. I soccorritori hanno cercato di rianimare il giovane di Milano che sarebbe rimasto per una decina di minuti riverso a terra prima che venisse lanciato l’allarme.

Folgorato alla colonnina dell’Enel

Sul posto, in via Paolo Borsellino a Ghisalba, in un campo che sorge dietro all’area fiera, si sono portati i carabinieri, un’ambulanza della Croce rossa di Urgnano in codice rosso e i Vigili del fuoco di Romano. Secondo una prima ricostruzione Simon Turri, 28 anni italiano, residente a Milano, stava cercando di allacciare una roulotte alla colonnina dell’Enel quando è rimasto folgorato. Prima che qualcuno si accorgesse di quanto accaduto però sono trascorsi una decina di minuti, un tempo lunghissimo che ha messo a dura prova i soccorritori.

Giunti sul posto i soccorritori hanno subito tentato di rianimarlo con il defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nel campo si trovano alcune roulotte appartenenti a un gruppo di giostrai che fino al 15 agosto scorso ha gestito le giostre in paese. Prima di ripartire era stata presentata e approvata in Comune la richiesta di stazionamento.

