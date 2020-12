Teneva la droga nella cintura e nei calzini: arrestato

Teneva la droga nella cintura e nei calzini a Legnano: arrestato dalla Polizia di Stato.

Teneva la droga nella cintura e nei calzini

Dopo averlo fermato a Legnano, la Polizia di Stato lo ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E’ quanto accaduto in città durante il fine settimana, nei guai è finito un giovane tunisino, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di droga da parte delle volanti del commissariato cittadino impegnate nei servizi di controllo del territorio.

Il ragazzo si trovava in via Garibaldi quando, durante un controllo, gli è stato trovato addosso un piccolo involucro, tenuto per la precisione nella cintura dei pantaloni: involucro all’interno del quale vi era dell’hashish. Durante le perquisizione personale, sono spuntati fuori altri quattro involucri contenenti la stessa sostanza, nascosti stavolta nei calzini, per circa 5 grammi complessivi. Così il fermato è stato accompagnato in ufficio e tratto in arresto.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE