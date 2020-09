Tende «pre triage» a Rho e Garbagnate

Le tende sono state posizionate all’esterno del pronto soccorso

Davanti agli ingressi dei reparti d’emergenza

Anche l’ASST Rhodense ha allestito delle tende “pre triage” davanti agli ingressi dei pronto soccorsi degli ospedali di Rho e Garbagnate. Le due “installazioni” sono state montate alla fine della scorsa settimana dalla Squadra di Emergenza Operativa, che da sempre ha operato ed opera in sintonia con le varie amministrazioni ultima delle quali l’Asst Rhodense.

All’interno gli arredi necessari al personale sanitario

Quella di Rho è una tenda pneumatica che la Seo ha già usato in casi di calamità adibendola a postazione di primo soccorso. All’interno sono stati sistemati gli arredi necessari al personale sanitario per compiere i primi accertamenti sui pazienti che accedono in pronto soccorso. Quella operativa a Garbagnate è invece un po’ diversa, è più leggera, ma adatta anche a svolgere compiti di questo genere.