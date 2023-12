Temperature sottozero, Rho potenzia il servizio sottocoperta

Con l’abbassarsi delle temperatura Caritas e amministrazione comunale di Rho potenziano i servizi del progetto Sottocoperta rivolto alle persone in difficoltà.

Sedici persone, 12 uomini e 4 donne, ospiti al dormitorio Casa Itaca

Il dormitorio comunale organizzato a Casa Itaca, in via Magenta sta dando ospitalità per l’accoglienza notturna a 16 adulti, 12 uomini e 4 donne, in grave difficoltà. Il servizio è gestito da Cooperativa Intrecci, capofila di un processo di coprogettazione che vede impegnate l’Associazione Briciole di Pane di Rho, la Caritas Cittadina di Rho e la Caritas Ambrosiana. «Si tratta di un'accoglienza notturna che prevede l'accesso con validità mensile, attraverso un colloquio con l'operatore sociale del servizio “Sottocoperta" - afferma l’assessore ai servizi sociali del Comune rhodense Paolo Bianchi.» Non solo ospitalità per la notte, nell’ambito del progetto Sottocoperta, la Cooperativa Intrecci a Casa Itaca si occupa di fornire ulteriori servizi rivolti a persone in gravi difficoltà.

Servizio medico per minori e adulti e mensa dei poveri aperta anche la sera

Servizi come l’assistenza medica per adulti e pediatrica ogni martedì e giovedì, il servizio mensa «Aggiungi un posto a tavola» tutti i giorni dalle 11:45 alle 13 a Rho, in via don Mazzolari accanto alla Parrocchia di San Paolo. Si offre un pasto caldo tutti i giorni dell'anno per una media di 60 persone al giorno. A partire dalla metà di ottobre, il servizio è esteso anche la sera dalle 17.45 alle 19

Servizio doccia e cambio intimo una volta la settimana

L’ultimo servizio destinato alle persone meno fortunate è il servizio denominato «Docciamica» che viene effettuato ogni mercoledì e venerdì a Casa Itaca in via Magenta. «Un servizio necessario per restituire dignità a persone che non hanno possibilità di provvedere all'igiene personale poiché prive di una abitazione o di acqua. Su richiesta viene fornito una volta alla settimana un cambio intimo completo e, ad ogni accesso, prodotti per l'igiene e asciugamani - conclude l’assessore alle politiche sociali del Comune Paolo Bianchi»

L'assessore Paolo Bianchi: "Purtroppo sono molte le persone che vivono per strada"

«Molte sono le persone in gravi difficoltà che vivono per strada, nel corso degli anni si sono intensificati i servizi messi a loro disposizione – commenta l’assessore Paolo Bianchi – Ringrazio gli operatori e i volontari per il lavoro che svolgono quotidianamente. Come Amministrazione cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, tenendo conto delle necessità di tutti»