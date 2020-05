Tavoli all’aperto per ripartire: 27 richieste dai locali di Legnano.

Tavoli all’aperto per cercare di salvare la stagione

Anche nella città del Carroccio i proprietari dei locali si sono mossi per sfruttare le nuove possibilità offerte dalla normativa sul’occupazione di suolo pubblico con strutture amovibili per la somministrazione di alimenti e bevande nel tentativo di mantenere lo stesso numero di coperti pur nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Finora le domande giunte al Comando della Polizia Locale sono 27. Di queste, 19 sono state accolte mentre otto pratiche sono in fase istruttoria. “Modesti ritardi nelle procedure, semplificate, si sono verificati nei casi in cui la documentazione è risultata lacunosa (mancanza delle planimetrie) ma a breve tutte le pratiche saranno evase” fa sapere il Comune. Fino a ottobre, ai commercianti che approfitteranno di questa possibilità non sarà richiesto alcun pagamento: un modo per cercare di “ricompensare” gli esercenti così duramente colpiti dalle norme anti Covid.

