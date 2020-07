TARI e le numerose novità: posticipata la scadenza e agevolazioni per famiglie e imprese.

TARI: posticipata la scadenza e agevolazioni per famiglie e imprese

Il Consiglio Comunale del 28 luglio scorso ha approvato la delibera relativa alla TARI che in questo 2020 prevede numerose novità, a partire dalla scadenza dell’acconto che, a seguito dell’emergenza sanitaria, è stata posticipata al 30 settembre. Le tariffe applicate saranno le stesse del 2019. L’Amministrazione comunale inoltre, visti gli impatti economici che questa crisi sanitaria ha prodotto, ha introdotto agevolazioni per famiglie e imprese: per le utenze domestiche è prevista l’esenzione totale per le famiglie con ISEE fino a 8.265 euro, mentre per coloro che hanno l’ISEE fino a 15.600 euro è previsto lo sconto di 50 euro più 30 euro per ogni ulteriore componente familiare.

Per le utenze non domestiche è previsto uno sconto, direttamente in bollettazione, pari al 25% della parte variabile.

Il commento del vice sindaco e assessore al Bilancio Luca Nuvoli

“Con l’introduzione di queste agevolazioni abbiamo voluto dare un segnale concreto di aiuto economico in questa fase difficile a famiglie e imprese. Questa è solo una delle misure previste a sostegno della città, che si somma agli interventi già strutturati come il bando del commercio e l’avvio dei campi estivi lasciando invariate le tariffe nonostante costi molto più alti per l’Amministrazione”.

Il sindaco Michela Palestra

“Questi mesi sono stati molto difficili sia sotto il punto di vista sanitario che per gli effetti economici che il lockdown ha provocato. Abbiamo deciso di dare un forte segnale alla nostra città andando ben oltre, come nel caso della TARI, gli sforzi e le risorse ricevute dallo Stato centrale. Nei prossimi mesi procederemo con la definizione di altre misure volte a sostenere il reddito e i servizi”.

Per poter usufruire dell’agevolazione

Per le utenze domestiche sul sito di GESEM verrà pubblicato un modulo di richiesta che dovrà essere compilato e inviato via PEC a gesem@legalmail.it oppure consegnato allo sportello Gesem di Arese corredato da ISEE in corso di validità.

L’ISEE e il modulo vanno presentati entro il 31 ottobre per avere l’agevolazione nell’anno corrente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

L’agevolazione non può essere maggiore all’importo della TARI dovuta per l’anno 2020.

Nel caso in cui foste già si fosse a conoscenza del’ISEE:

a) Se inferiore a 8.265 euro si può non versare né l’acconto né il saldo, dando informazione a GESEM compilando il modulo di esenzione

b) Nel caso in cui fosse compreso tra 8.265 euro e 15.600 euro è possibile rettificare di conseguenza il pagamento rispetto a quanto richiesto in acconto o saldo, informando di conseguenza GESEM.

Per le utenze non domestiche invece lo sconto sarà applicato direttamente in bolletta sia in fase di acconto che di saldo. Occorre essere in regola con i pagamenti. In caso contrario, quanto dovuto per la TARI non pagata, assorbirà le agevolazioni.

