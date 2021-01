Tangenzialina per Molino Dorino, discarica a cielo aperto

Persiste lo spettacolo indecoroso della discarica a cielo aperto creatasi sulle rampe di accesso alla «tangenzialina», fra Settimo e Vighignolo.

Discarica a cielo aperto

Le segnalazioni e l’impegno di chi denuncia da tempo la necessità di prendere provvedimenti paiono cadere nel vuoto: le foto mostrano la degradante situazione di giovedì 7 gennaio. Come già raccontato in passato, non si tratta solo del piccolo rifiuto gettato dall’automobilista di passaggio (atteggiamento comunque incivile e grave), ma di un costante abbandono di rifiuti anche artigiani.

Immondizia e rifiuti speciali

L’ultimo sopralluogo effettuato dai sempre attenti Ecovolontari di Settimo Milanese ha permesso di rinvenire e segnalare alle autorità preposte anche secchi di vernice per imbianchini, la cui natura potrebbe anche essere pericolosa. Le campagne di sensibilizzazione, gli appelli alle civiltà sembrano servire proprio a poco, però. I cittadini, che hanno visto installare a pochi decine di metri di distanza i rilevatori di velocità per multare gli automobilisti, chiedono la stessa premura nel sanzionare chi sporca e inquina il territorio comunale.