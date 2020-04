Un centro di eccellenza per la cura delle malattie infettive ha inviato alla Rsa Gallazzi Vismara di Arese un elevato numero di tamponi. La Direzione sanitaria ha individuato gli ospiti a cui effettuare prioritariamente i tamponi e le relative famiglie sono state informate.

Tamponi per la rsa di Arese

“Non appena gli esiti saranno disponibili, sarà nostra cura darvene comunicazione – afferma il sindaco Michela Palestra – Ringrazio di cuore la direzione e gli operatori della RSA per il grande lavoro e l’impegno profuso in questi mesi”.

Nessun nuovo contagio ma… state a casa

Al momento il portale dei dati ATS sul numero di contagi non registra aumenti di casi di contagio ad Arese. “L’invito anche oggi è quello di restare a casa – ammonisce il sindaco – Pasqua e Pasquetta non devono essere occasione per uscire, né verso le seconde case e nemmeno al parco o a casa di amici o altri parenti. Gli ospedali sono ancora pieni di persone malate e sarebbe un grave errore ripartire da capo. Tutti desideriamo tornare alla nostra quotidianità, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Ci saranno altre occasioni conviviali. Teniamo duro”.

