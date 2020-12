Tamponi gratis in oratorio a Castano

Tamponi rapidi gratuiti in oratorio a Castano Primo: l’iniziativa partirà mercoledì 23 dicembre 2020.

Tamponi rapidi gratuiti: come prenotarsi

L’iniziativa è stata messa in campo dalla Fondazione Aurea e dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso, in collaborazione con il medico di base di Castano Franco Gaiara.

Come muoversi quindi per poter avere un tampone gratuito? Basterà prenotarsi, azione obbligatoria per poter accedere al servizio, al numero 320/0165830 oppure scrivendo all’indirizzo mail info@fondazioneaurea.it. Una volta ricevuto il giorno dell’appuntamento, il tampone rapido verrà effettuato al salone dell’oratorio di via Sant’Antonio 7 (ingresso in auto). Per chiunque volesse, sarà possibile lasciare un’offerta “per sostenere le nostre attività” hanno scritto gli organizzatori del servizio.

I tamponi gratuiti inizieranno a essere effettuati domani, mercoledì 23 dicembre 2020.

