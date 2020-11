Avis e Croce Azzurra promuovono tamponi con il laboratorio Ames a partire da lunedì. L’Amministrazione mette a disposizione i locali dell’Annunciata.

Tamponi, campagna al via ad Abbiategrasso

Tamponi molecolari “Gold standard” ad Abbiategrasso: l’Amministrazione comunale guidata da Cesare Nai mette a disposizione i locali dell’Annunciata per l’esecuzione dei test da parte del laboratorio Ames, al costo di 60 euro. L’iniziativa nasce dalla sezione Avis “Guido Racchi” e dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso, che presteranno il servizio necessario alla gestione delle presenze.

Il servizio sarà effettuato da lunedì 23 novembre a lunedì 30, sabato e domenica compresi. I risultati saranno comunicati entro 48 ore via mail o sms. Sarà possibile pagare tramite Pos. Le prenotazioni possono essere effettuate A QUESTO LINK, per supporto è possibile contattare telefonicamente l’Urp abbiatense ai numeri 02-94.692.215/264/290/250 lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.115 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45 e mercoledì dalle 16 alle 18.

Questo il commento di Avis: “Forse questo parziale lock-down è riuscito a rallentare l’impennata di contagi di ottobre, ma le strutture sanitarie del territorio restano in sofferenza e le persone che hanno bisogno di sapere, al più presto, se sono state contagiate sono ancora molte. C’è chi deve tornare al lavoro, c’è chi vuole essere sicuro di non contagiare le persone con cui vive e non sempre le risposte del servizio sanitario regionale sono tempestive. Infatti nei casi sospetti tocca al medico di famiglia prenotare il tampone sul portale Ats, ma l’attesa può essere lunga e i contatti stretti non hanno la possibilità di sottoporsi al tampone. Risultato: spesso il cittadino comincia a muoversi da solo, va alla ricerca di soluzioni facendo fatica a trovare laboratori privati che gli garantiscano test di qualità, prezzi coerenti e tempi rapidi”. TORNA ALLA HOME