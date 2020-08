Tamponi al volante, l’orario si amplia

Tamponi al volante al vecchio ospedale di Legnano per chi rientra dai Paesi a rischio Covid: l’orario del servizio si amplia.

Tamponi al volante fino alle 17.30

Due ore in più al giorno per l’ambulatorio “drive-through” attivo da lunedì 24 nell’ex portineria di via Candiani del vecchio ospedale cittadino. A partire da oggi, mercoledì 26 agosto, il servizio – che permette ai viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta di sottoporsi al tampone naso-faringeo per la ricerca del Coronavirus senza scendere dalla propria auto – estenderà la sua attività a otto ore giornaliere. Pertanto, il nuovo orario è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 (finora chiudeva alle 15.30). L’Asst Ovest Milanese ricorda che non è consentito l’accesso diretto al presidio ospedaliero. Per effettuare il controllo sanitario occorre infatti prenotarsi tramite il portale telematico di Ats Milano: https://portale.ats-milano.it/estero/index.php.

