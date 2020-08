Tamponamento tra due auto, coda in autostrada

Tamponamento sul tratto milanese della A4: al momento si registrano tre chilometri di coda in autostrada

Coda in autostrada

Traffico in crisi sul tratto milanese dell’autostrada A4, tra Sesto San Giovanni e Cormano, in direzione Torino. Poco dopo le 15.20 si è verificato un incidente tra due automobili all’altezza del chilometro 135: sul posto sono intervenute due ambulanze che stanno prestando soccorso a quattro persone. Ma se le loro condizioni fortunatamente non paiono gravi, il sinistro ha avuto una immediata ripercussione negativa sulla viabilità: si registrano, infatti, tre chilometri di coda

