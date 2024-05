Tamponamento tra due auto, che finiscono contro un muro

Tamponamento tra due auto che finiscono contro il muro: paura a Turbigo.

Tamponamento e auto contro un muro

Grande paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 maggio 2024, a Turbigo. Erano circa le 11.15 quando due vetture, che stavano viaggiando lungo la via Novara, si sono scontrate. La dinamica è ancora da accertare con chiarezza, sta di fatto che dopo l'impatto le due vetture sono finite contro un muro.

I soccorsi

Le condizioni delle due persone rimaste coinvolte nell'incidente, tra cui un 85enne, sembravano gravi. Per questo, in codice rosso, sono arrivati sul posto l'ambulanza della Croce bianca di Magenta e l'automedica, insieme a loro anche la Polizia locale. Per fortuna nessuno era grave: un uomo è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo.