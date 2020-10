Un tamponamento lungo la Sp11 a Magenta, all’altezza della rotonda della superstrada per Malpensa, tra un mezzo pesante e un’autovettura. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 di lunedì 12 ottobre.

Tamponamento sulla Sp11, coinvolto un mezzo pesante

Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Reanault clio e un’autobotte che trasporta liquidi infiammabili. Sul posto un’ambulanza e la Polizia Locale per i rilievi di rito.

I feriti

Lo scontro si è verificato in direzione Pontenuovo: ferita una 6oenne, in codice verde, che si trovava a bordo dell’auto; alla guida della Clio un uomo di circa 70 anni, illeso, così come l’autista del mezzo pesante. Il traffico ha subito rallentamenti.

