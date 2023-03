Tamponamento sulla Boffalora-Malpensa

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, per un tamponamento sul tratto della Boffalora-Malpensa tra Magenta e Marcallo che si è verificato attorno alle 14.15.

In ospedale una donna di 62anni

Nel sinistro è rimasta coinvolta una donna di 62 anni. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente anche se sembrerebbe che la donna, che stava viaggiando in direzione Magenta, ad un certo punto sia stata tamponata da un camion.

Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice giallo oltre che gli uomini della Polizia Stradale di Magenta. Presente anche un mezzo dei vigili del fuoco che passava in quel momento sul tratto della superstrada è che si è quindi fermato in via precauzionale per prestare soccorso.

La donna, sveglia e cosciente, lamentava dei dolori al collo per i quali è stata così portata in codice verde in via precauzionale all’ospedale Fornaroli di Magenta.

Traffico rallentato

La viabilità risulta però difficoltosa sulla strada dal momento che metà della carreggiata è stata chiusa per favorire i soccorsi. Le auto procedono così a rilento con il senso unico alternato favorito dagli uomini della Polizia Stradale e i tecnici Anas che stanno cercando di sbrogliare il traffico.