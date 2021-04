Tamponamento sul Sempione: due auto incastrate, coinvolto un bambino

Tamponamento sul Sempione a San Vittore Olona; tre le vetture coinvolte, due sono rimaste incastrate. Soccorso anche un bambino che si trovava a bordo.

Tamponamento tra 3 auto sul Sempione

Scontro tra 3 auto sulla statale del Sempione. E’ quanto accaduto questa mattina, lunedì 26 aprile 2021, intorno alle 11.20 sul territorio di San Vittore Olona. Tre le auto rimaste coinvolte nell’incidente. Dopo l’impatto, due delle vetture sono rimaste incastrate. Su una delle auto vi era un bambino di 5 anni.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa. Nessuno si è fatto male, il piccolo è stato visitato per accertamenti ma non si era fatto nulla. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.

