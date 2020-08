Tamponamento fra tre auto a San Vittore Olona

Un tamponamento fra tre auto in via San Francesco d’Assisi a San Vittore Olona: è quello che è successo poco fa, sabato 22 agosto 2020.

Tamponamento in via San Francesco d’Assisi

Per fortuna non si tratta di un grave incidente, ma sul posto per prestare qualche aiuto alla persona rimasta coinvolta nello scontro è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, poco dopo le 18. Per capire le dinamiche dell’incidente anche gli agenti di Polizia Locale di San Vittore Olona. L’incidente non risulta essere grave.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE