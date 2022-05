Codice rosso

Tamponamento a catena all'uscita di Castellanza: coinvolta anche una bimba di 1 anno. Fortunatamente, nessuno ha subito gravi danni.

Tamponamento a catena

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 10: sono stati attimi di paura per un tamponamento a catena sull'A8, tratto Legnano-Castellanza, proprio poco prima dell'uscita. Un tamponamento avvenuto tra tre vetture che ha coinvolto in tutto 7 persone, tra cui una bambina di 1 anno.

Sul posto i Vigili del Fuoco

Sul luogo dell'incidente sono accorse due ambulanze e un'automedica. In ausilio, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha subito gravi danni e sono stati trasportati per accertamenti in ospedale in codice verde.