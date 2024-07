Tampona l’auto che lo precede e fugge: preso il giorno dopo dalla Polizia Locale

Provoca un tamponamento, scende dall’auto e fugge senza prestare soccorso ma una donna che si trovava in zona, assiste alla scena, prende il numero di targa e lo passa agli agenti della Polizia Locale di Rho.

Guai per un uomo di nazionale sudamericana residente a Casorezzo

Guai per un uomo di nazionalità sudamericana residente a Casorezzo denunciato dagli agenti rhodensi per omissione di soccorso e per il fatto che viaggiava dal 2016 senza la patente che gli era stata ritirata in quanto fermato alla guida dell’auto in stato d’ebrezza. I fatti nel pomeriggio di ieri, domenica in via Bersaglio alle spalle del cimitero di Rho. L’uomo alla guida della sua Fiat Punto, da quanto ricostruito dagli agenti rhodensi, ha tamponato l’auto che lo precedeva e poi si è dato alla fuga.

Prognosi di meno di giorni giorni per i due occupanti dell'auto tamponata

Una volta in possesso del numero di targa dell’auto, grazie alla testimone, e con la collaborazione dei colleghi della Polizia Locale di Casorezzo, gli agenti rhodensi nella mattinata di oggi, lunedì, hanno bloccato l’uomo all’esterno della sua abitazione, l’hanno portato al comando di Rho dove gli anno notificato la denuncia. Feriti, fortunatamente in modo lieve, prognosi di meno di 10 giorni, i due occupanti dell’auto tamponata.