Tampona con violenza una Porsche parcheggiata e poi si dà alla fuga: si cerca il pirata

Tampona con violenza una Porsche parcheggiata in viale Italia 12 a Lainate e poi si dà alla fuga: si cerca il pirata.

Tampona con violenza un’auto parcheggiata e poi si dà alla fuga.

E’ quello che è successo nel tardo pomeriggio di martedì intorno alle 17.30 in viale Italia 12 .

L’impatto è stato talmente violento da risuonare per tutta la via e allarmare i residenti e i molti lavoratori delle ditte circostanti.

L’auto incidentata, una Porsche Cayenne nero, ha riportato seri danni ma al momento il proprietario, Gianluca Maugeri, non sa nulla del «pirata della strada».

L’unico indizio è uno specchietto lasciato sul luogo dell’incidente che Maugeri, che lavora nel campo della compravendita di auto, riconduce, grazie al codice retrovisore, ad una Fiat Idea o una Lancia Musa. A questo proposito l’uomo fa un appello a tutti: «Se avete conoscenti con quest’auto incidentata vi chiediamo la gentilezza di collaborare. Se in tutto il trambusto qualcuno ha visto qualcosa e vuole gentilmente comunicarlo, ne saremmo grati».

Viale Italia è una strada abbastanza trafficata ma per ora solo una residente ha riferito di aver visto un’auto scappare poco dopo il botto.

Nonostante la zona sia piena di telecamere molte, come riferisce a Maugeri la Polizia locale, sono spente quindi di nessun aiuto.

«Non è possibile che non ci sia tutela dei cittadini neanche in zone del centro» si sfoga l’uomo.

