Taglio del nastro per la 416esima edizione dell'Antica Fiera di San Martino a Inveruno. Alla inaugurazione erano presenti numerosi sindaci del territorio e rappresentanti delle forze dell'ordine, il parroco don Marco Zappa.

A fare gli onori di casa il sindaco Sara Bettinelli

A fare gli onori di casa la prima cittadina Sara Bettinelli e accanto a lei il consigliere di Città Metropolitana Paolo Festa e la consigliera regionale Silvia Scurati. "Inauguriamo una Fiera attenta alle tradizioni ma che ogni volta si rinnova con attenzione all'attualità. Quest'anno il focus è sui cambiamenti climatici con convegni per riflettere e capire le conseguenze anche sull'agricoltura" ha detto Bettinelli.

Silvia Scurati: "Parlare di acqua è importantissimo vista la situazione vissuta lo scorso anno"

Importanza dei convegni sottolineata anche da Scurati, soprattutto quello sull'acqua elemento indispensabile per la vita di tutti. "Parlare di acqua è importantissimo vista la situazione vissuta lo scorso anno. In Regione c'è il tavolo permanente sulla siccità per la pianificazione degli interventi, la pulizia dei reticoli irrigui; è importante intervenire prima che accadano i problemi" ha aggiunto Scurati. Fiera è anche arte e cultura, così nella Sala Virga della biblioteca è allestita una personale di Giovanni Mascetti, artista inverunese prematuramente scomparso nel 1990; e nella sala studio una mostra fotografica "Terra glacialis" per riflettere sulla situazione dei ghiacciai. Fiera è anche riconoscimenti.

Il premio Giovanni Marcora alla famiglia di Gianni Mainini

Il premio Giovanni Marcora è stato dato alla famiglia di Gianni Mainini, scomparso di recente, che è stato sindaco, uomo di cultura, imprenditore, difensore della memoria di Marcora con il Centro Studi intitolato al ministro. Un premio speciale è stato assegnato a Francesco Oppi del Guado per la collaborazione ventennale per Inverart. Il premio Giambattista Gornati, con I ringraziamenti dell'Amministrazione, è andato ai dipendenti comunali che sono la regia della Fiera e ogni anno si impegnano per la sua realizzazione. La Fiera con i padiglioni degli animali in viale Piemonte, l'area espositiva commerciale nelle via Manzoni e Liguria, gli spettacoli in piazza S. Martino, si può visitare anche domenica e lunedì.