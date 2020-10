Taddeo nuovo segretario per il Pd Pregnana

Cristiano Taddeo, 19 anni, nuovo segretario del Pd Pregnana.

Nuovo segretario

Cambio generazionale all’interno della sezione pregnanese del Partito Democratico.

Cristiano Taddeo, 19 anni, subentra nel ruolo di segretario di circolo a Enrico Baccigalupo, veterano dell’attività politica in paese. Il passaggio di consegne è avvenuto sabato, durante il congresso di circolo. All’assemblea congressuale sono intervenuti il Coordinatore della Zona Nord-Ovest ed ex sindaco di Vanzago, Roberto Nava, e il segretario regionale del Pd, il rhodense Vinicio Peluffo.

19 anni

Studente universitario al primo anno di Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, Taddeo si è diplomato al liceo classico Clemente Rebora di Rho. Iscritto al Pd da maggio 2019, fa parte anche dei Giovani Democratici.

«Il mio desiderio è quello di dare un contributo, servire la comunità. Cosa che faccio da quando ho 15 anni, svolgendo l’attività di educatore e animatore all’oratorio. Ora voglio continuare, e credo che l’attività politica possa essere un altro modo per a rendersi utili nei confronti della comunità. Intendo svolgere il mio ruolo innanzitutto ascoltando: voglio parlare con le persone per capire i problemi e cercare soluzioni. Mi pongo l’obiettivo di ascoltare più opinioni possibili, da più parti possibili. Per un giovane come me è fondamentale. Questo incarico è un’occasione importante per maturare esperienza e aumentare la mia visione politica anche oltre Pregnana». Infine, un pensiero per Baccigalupo, segretario dal 2013.

«Solo grazie per Enrico. Come altri giovani, sono stato accolto in maniera calorosa e coinvolto nelle iniziative. E’ e sarà sempre una guida».