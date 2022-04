Svolta nel giallo della mamma sparita con la figlia: sono in centro America

La donna è salita su un aereo che ha fatto scalo in Spagna prima di lasciare l'Europa

Ritrovate in centro America Annalisa Lucifero e la piccola Cora di 9 anni

Svolta nel giallo della mamma sparita con la figlia: è in centro America

Dopo tre settimane di ricerche è arrivata la buona notizia: mamma Annalisa Lucifero e la piccola Cora di 9 anni, scomparse da Olgiate Molgora il 14 marzo non sarebbero in pericolo di vita. Secondo quanto è emerso dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecco la donna si sarebbe allontanata da casa volontariamente. “È salita su un aereo che ha fatto scalo in Spagna - si legge in una nota ufficiale a firma del procuratore capo Ezio Domenico Basso - alla volta poi di un paese del Centro America”.

Scongiurata l'ipotesi del tragico gesto

Scongiurata quindi, fortunatamente, l’ipotesi di un tragico gesto da parte della donna. La Prefettura di Lecco aveva diramato la foto di madre e figlia con l'obiettivo di raccogliere elementi utili per rintracciarle. Non solo ma negli ultimi giorni tanto la madre quanto l’ex marito della 39enne avevano lanciato ripetuti appelli perché la donna rientrasse a casa o quanto meno facesse avere proprie notizie.

La donna e la figlia erano conosciute anche a Rho dove avevano abitato

Annalisa e la figlia hanno abitato a Rho dal 2016 al 2020 in un appartamento di via Baracca nel quartiere di San Pietro. Cora ha anche frequentato la prima e la seconda elementare in città dove le maestre la ricordano come una bambina sveglia e desiderosa di imparare