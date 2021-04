Supermercati multati perché vendevano merce non consentita

Supermercati multati per vendita di merce non consentita.

Supermercati multati a Legnano

E’ successo a Legnano nel corso del fine settimana. Due le sanzioni, inflitte ad altrettanti punti vendita dalla Polizia Locale impegnati nei controlli anti Covid: gli agenti hanno verificato che i supermercati in questione vendevano merce non rientrante nell’elenco dei prodotti inclusi nell’allegato 23 del Dpcm per i negozi aperti in zona rossa. Nel corso del fine settimana pasquale i servizi di pattuglia effettuati da parte dagli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno riscontrato una situazione di sostanziale tranquillità. Come ogni weekend il centro città è risultato frequentato ma senza gli afflussi eccezionali che avevano caratterizzato alcuni fine settimana di marzo. Particolare attenzione è stata posta alla situazione nel Parco Castello, dove le pattuglie hanno presenziato per monitorare ed evitare picnic e assembramenti.

Cala il numero dei positivi

I dati epidemiologici della scorsa settimana in città registrano una diminuzione netta dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente: (-23%: 108 contro 140). La media mobile a sette giorni del dato dei nuovi contagi conferma l’arretramento della diffusione pandemica; la media attuale è di 15,4 nuovi contagi al giorno in città, in diminuzione (-4,6) rispetto al dato calcolato alla fine della settimana precedente. I legnanesi attualmente positivi sono 252: 229 a domicilio e 23 ricoverati.