SuperEnalotto: vinti oltre 18mila euro a Novate giovedì 10 dicembre.

La Dea Bendata bacia la Lombardia in questo mese di dicembre. Nel concorso di ieri, giovedì 10 dicembre, del SuperEnalotto sono infatti stati realizzati nelle regione due “5” da 18.413,62. La prima giocata vincente è avvenuta a Novate Milanese nel bar Mery Andrè in via Vialba 22/24.

La seconda invece è stata convalidata a Cantù, provincia di Como, a Nonsolobar di via Fossano 30. La ricerca del Jackpot, arrivato ora a 76,2 milioni di euro, invece, riprenderà con il concorso di domani. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

