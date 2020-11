Superenalotto, vincita da 28.700 euro a Canegrate

Superenalotto, la dea bendata ha fatto tappa a Canegrate.

Superenalotto, giocata fortunata al bar New Jersey

Una giocata al Superenalotto premia Canegrate con una vincita da 28.700 euro. Una somma che non cambia la vita ma certo può fare comodo. La schedina fortunata è stata giocata giovedì 19 novembre 2020 al bar New Jersey di via Garibaldi. “Non abbiamo idea di chi possa essere il vincitore, se un cliente abituale o di passaggio – spiega la titolare del locale Mara Giovesi – Ma visti i tempi difficili che stiamo vivendo, mi farebbe piacere che questi soldi andassero a qualcuno che ha perso il lavoro o è in cassa integrazione”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE