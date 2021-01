SuperEnalotto: Villa Cortese e Rho iniziano il nuovo anno baciate dalla fortuna vincendo 19.917,85 euro ciascuna.

Dopo il tris di “5” realizzati nell’ultimo concorso del 2020 eccone altrettanti, ognuno del valore di 19.917,85 euro, nell’estrazione di martedì 5 gennaio. La prima schedina è stata giocata a Milano presso il bar tabacchi Sagresti in viale Gorizia 6; la seconda a Villa Cortese presso l’edicola Punto Junior in piazza Vittorio Veneto 1 mentre la terza è stata convalidata a Rho nell’edicola di Corso Europa 221. Il Jackpot, intanto, non arresta la sua corsa e nell’estrazione di oggi metterà sul piatto 88,3 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia, riferisce Agipronews, detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

