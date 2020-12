SuperEnalotto: la fortuna colpisce Robecco sul Naviglio. Vinti 5.405,22 euro.

Nell’estrazione di giovedì 17 dicembre sono stati realizzati ben cinque “5” da 5.405,22 euro ognuno: quattro di questi centrati in provincia di Milano. Il primo fortunato vincitore di San Colombano al Lambro ha convalidato la giocata presso l’edicola tabacchi Di Cigliola in via Pasonio, riporta agipronews, Sforza 29; la seconda a Cassina de’ Pecchi presso il Bar Sport di via Matteotti 7; la terza a Robecco sul Naviglio nella Cartotabaccheria Oriana di Sturaro in piazza XXI luglio 18 e la quarta a Melzo in via Galilei 9. L’ultimo “5” è stato centrato a Cermenate, in provincia di Como, presso l’edicola Miduri in via Europa Unita 78. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto quota 79,2 milioni di euro e sarà in palio nell’estrazione di domani, sabato 19 dicembre. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

