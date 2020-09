SuperEnalotto bacia Canegrate: vinti oltre 54mila euro. In palio per il prossimo concorso di giovedì 24 settembre ben 42milioni e seicentomila euro.

SuperEnalotto ha baciato Canegrate una vincita punti 5 da 54.448,06 euro, realizzata martedì 22 settembre, al punto vendita Sisal Bar Tabacchi Flora in via Garibaldi. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 316.446 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di giovedì 24 settembre ben 42.600.000 euro.

Come verificare le vincite

Modalità riscossione SuperEnalotto

Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal

Vincite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via A. Tocqueville 13 – 20154 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma).

Tempistiche riscossione SuperEnalotto