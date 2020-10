SuperEnalotto, a Legnano centrato un “5” da oltre 13mila euro

SuperEnalotto, a Legnano centrato un “5”.

SuperEnalotto, la dea bendata fa tappa in via Rossini

Non cambiano la vita ma certo fanno comodo gli oltre 13mila euro (13.646,96 per la precisione) vinti nel concorso di sabato 10 ottobre 2020 con una schedina giocata al bar tabacchi La cambiale di via Rossini 51 a Legnano. Non si tratta dell’unica giocata fortunata per la Lombardia. La nostra regione infatti ha fatto tripletta. Oltre al “5” realizzato a Legnano, ne sono stati centrati altri due: uno a San Giuliano Milanese nel bar tabacchi Rivendita n.11 in via Trieste 23; il terzo infine è stato centrato a Zogno, in provincia di Bergamo, alla tabaccheria Nosari Virgilio, in piazza Italia 20.

Riparte la caccia al “6”, con il jackpot a 50,7 milioni

La caccia al “6” ripartirà domani, martedì 13 ottobre, quando il jackpot toccherà i 50,7 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia ha conquistato la vincita record nella storia del gioco con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

