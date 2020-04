Superati i 200 casi di Coronavirus ad Abbiategrasso. Altri tre decessi

Tre decessi e altri 9 casi di Coronavirus ad Abbiategrasso

Salgono ancora i decessi e i casi di Coronavirus

Segnalati ieri al primo cittadino di Abbiategrasso Cesare Nai altri 9 casi di contagio in Abbiategrasso, che portano a 207 il numero complessivo di cittadini risultati positivi al virus dall’inizio dell’epidemia. “Solo oggi, inoltre, mi giunge comunicazione di 3 nostri concittadini purtroppo deceduti nei giorni scorsi – continua il sindaco – Esprimo, a nome di tutta la cittadinanza, le più sincere condoglianze alle famiglie.

Aumentano anche i guariti

Una notizia positiva riguarda invece il numero delle persone completamente guarite, 11 in più nella sola giornata odierna, per un totale di 33. “Ci auguriamo che anche nei prossimi giorni, a seguito dei tamponi di controllo, se ne aggiungano progressivamente molte altre risultate finalmente negative – continua Nai – Infine, di giorno in giorno, tende a diminuire sensibilmente anche il numero delle persone poste in quarantena. Ricordo, come sempre, che i dati ufficiali possono essere provvisori e, comunque, non significativi nel breve periodo (anche in relazione alle tempistiche dei risultati comunicati dai laboratori a seguito dell’effettuazione dei controlli)”.

TORNA ALLA HOME