La Polizia Locale di Pogliano Milanese ha fermato due monopattini con quattro ragazzini a bordo: uno di questi aveva in tasca un coltello a scatto da 19 centimetri.

Sul monopattino senza casco: in tasca aveva un coltello da 19 centimetri

Gli agenti del nucleo operativo di Pogliano e Nerviano hanno fermato nella giornata di ieri, 2 marzo 2025, quattro ragazzini a bordo di un monopattino: tutti erano senza casco e quindi gli agenti hanno provveduto a sanzionarlo per la violazione della norma del codice stradale.

I due ragazzini che si trovavano dietro al guidatore erano entrambi minorenni: uno dei due è risultato essere particolarmente nervoso durante i controlli e ha più volte messo la mano in tasca. insospettiti glia genti gli hanno chiesto di vuotare le tasche e al suo interno c'era un coltello a scatto di ben 19 centimetri. Considerata un'arma a tutti gli effetti, questa non può essere portata fuori dalla propria abitazione: per questo motivo sono stati chiamati i genitori e portati in comando il giovane è stato denunciato secondo quanto prevede la legge.

Il giovane avrebbe detto di aver acquistato il coltello per difendersi in strada.