"Sua figlia ha fatto un incidente": anziana derubata da finto Carabiniere e finto avvocato

"Sua figlia ha fatto un incidente": questo i due truffatori hanno fatto credere ad un'anziana di Arluno, derubandola.

Si sono finiti Carabinieri, al telefono, dicendo all’anziana madre che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale. E alla figlia serviva del denaro che, a breve, un avvocato sarebbe passato a ritirare.

Questa la modalità usata dai truffatori per raggirare e derubare una 79enne di Arluno. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e la donna, cadendo nella trappola, ha consegnato loro la somma di 1000 euro. L’anziana si trovava nella sua casa quando è squillato il telefono. Dall’altra parte vi era una voce maschile che si è presentato come un Carabiniere. Alla donna ha raccontato - ma ovviamente era tutto falso - che la figlia aveva avuto un incidente ed erano necessari alcuni contanti per via delle pratiche da sbrigare. Così il finto militare ha detto alla donna di preparare la somma di denaro e che da lì a poco sarebbe passato un avvocato a prendere i soldi. E così è stato: ma quello che ha suonato al campanello non era un legale bensì un altro truffatore, che si è spacciato per avvocato mettendosi in tasca il bottino.

Le indagini e i consigli

Ora del caso se ne stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sperano presto di rintracciare i due truffatori in fuga.

In questi casi è sempre meglio allertare subito il 112 così come un altro familiare per verificare la veridicità di quanto viene detto alla vittima.